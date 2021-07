Bollettino Covid 31 luglio: 6.513 contagi e 16 morti. Il report Iss: “7 morti su 10 non erano vaccinati” (Di sabato 31 luglio 2021) Sono 6.513 i nuovi contagi nel Bollettino Covid in Italia di oggi 31 luglio. Il documento del ministero della Salute riporta inoltre altri 16 morti, che portano a 128.063 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 264.860 tamponi, con un tasso positività che diminuisce al 2,45% (ieri 2,6%). In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.851 (ieri 1.812), con un aumento di 39 persone rispetto a ieri mentre sono 214 i ricoverati in terapia intensiva (+13 rispetto a ieri), con 25 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.134.680 i ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 luglio 2021) Sono 6.513 i nuovinelin Italia di oggi 31. Il documento del ministero della Salute riporta inoltre altri 16, che portano a 128.063 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 264.860 tamponi, con un tasso positività che diminuisce al 2,45% (ieri 2,6%). In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.851 (ieri 1.812), con un aumento di 39 persone rispetto a ieri mentre sono 214 i ricoverati in terapia intensiva (+13 rispetto a ieri), con 25 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.134.680 i ...

