Aumentano terapie intensive e ricoveri 6 513 casi tasso di positività al 2 | 4%

Advertising

AnsaToscana : Covid: Toscana, un altro morto e aumentano ricoveri +9,2%. Risalgono terapie intensive. 70% nuovi positivi sotto i… - lavocedelne : Covid, in Alto Adige riaprono terapie intensive, chiude per 10 giorni albergo “no mask”. In Trentino zero decessi… - FirenzePost : Covid Italia, bollettino del 31 luglio: invariati morti (16) e contagi (6.513), aumentano terapie intensive - tizianacampodon : RT @iltelegrafista: Aumentano i ricoveri, tasso di positività al 2,4%. - iltelegrafista : Aumentano i ricoveri, tasso di positività al 2,4%. -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano terapie

16 i morti. Tre le Regioni che nelle proiezioni potrebbero tornare gialle mentre il governo pensa di allargare l'obbligo del passaporto sanitario anche per i trasporti a lungo raggioanche i ricoveri: +13 unità nelleintensive, tra ingressi e dimissioni, e un saldo in crescita anche per le ospedalizzazioni in area medica (+39). Gli ingressi giornalieri sono ...In Campania aumentano il tasso di contagio, i ricoverati in reparti di degenza ordinaria e in terapia intensiva. Sono i dati dell’ultimo bollettino sull’emergenza Covid in regione. I positivi sono 355 ...La Calabria registra un aumento dei nuovi contagi per Covid, passati da 108 a 122, e del tasso di positività, che dal 4,66% é arrivato al 6,44. Complessivamente, le persone risultate positive, dall’in ...