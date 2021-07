Arrampicata fatale | scivola dagli scogli e muore sul colpo | aveva 23 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arrampicata fatale

IVG.it

Il 61enne, molto conosciuto anche nel lecchese proprio per la sia passione per l'e la ... Franco Novati è precipitato per diversi metri, caduta che gli è stata. Immediata la chiamata ...... medico di Tolmezzo , 66 anni, molto noto nel mondo dell'in Friuli Venezia Giulia per ...lui e anche altre persone che stavano effettuando lo stesso percorso e hanno assistito al voloCeriale. E’ stata aperta una inchiesta da parte della Procura sulla tragica morte dell’escursionista 66enne di Ceriale, Michele Vallarino, deceduto ieri pomeriggio dopo essere precipitato per circa 70 ...Stava scalando con altri due amici lungo la via Bramani Fatale una caduta quando era ormai giunto quasi alla fine della via LECCO – E’ Franco Novati di Cantù la vittima dell’incidente in montagna che ...