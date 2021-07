Activision Blizzard tra molestie e discriminazioni: 'dobbiamo creare un sindacato con tutti gli sviluppatori' (Di sabato 31 luglio 2021) Jeff Strain, un ex-sviluppatore di Blizzard, co-fondatore di ArenaNet e fondatore di Undead Labs, ha recentemente scritto una lettera aperta all'industria videoludica, chiedendo agli sviluppatori di tutto il mondo di lottare per la formazione di un sindacato a protezione dei loro diritti. Tutto questo, ovviamente, in risposta alle recenti turbolenze che stanno colpendo la società per cui lavorava: Activision-Blizzard è infatti nell'occhio del ciclone mediatico per la denuncia sporta dallo Stato della California, il quale accusa i creatori di Call of Duty per un clima di lavoro tossico, sessista e ricco di ... Leggi su eurogamer (Di sabato 31 luglio 2021) Jeff Strain, un ex-sviluppatore di, co-fondatore di ArenaNet e fondatore di Undead Labs, ha recentemente scritto una lettera aperta all'industria videoludica, chiedendo aglidi tutto il mondo di lottare per la formazione di una protezione dei loro diritti. Tutto questo, ovviamente, in risposta alle recenti turbolenze che stanno colpendo la società per cui lavorava:è infatti nell'occhio del ciclone mediatico per la denuncia sporta dallo Stato della California, il quale accusa i creatori di Call of Duty per un clima di lavoro tossico, sessista e ricco di ...

