USA | i negoziati sul nucleare non possono essere all’infinto

(Di venerdì 30 luglio 2021) Gli USA hanno affermato che isuliraniano noninfiniti. Isono ripresi lo scorso aprile, ma per ora non hanno ancora dato risultati e soprattutto potrebbero complicarsi a causa dell’elezione in Iran dell’ultraconservatore Raisi. Intanto in Iran sono scoppiate delle proteste di massa contro il governo. Cosa hanno detto

New York, 29 lug 21:45 - Il segretario di StatoAntony Blinken ha parlato oggi con il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares e si è ... Ha sostenutoglobali affinché portino a ......per le crescenti preoccupazioni e minacce che queste armi rappresentano per gli interessie ...sanzioni petrolifere per fare pressione su Teheran affinché ammorbidisca la sua posizione sui...Gli USA hanno affermato che i negoziati sul nucleare iraniano non possono essere infiniti. A dirlo è il Segretario di Stato Blinken.I colloqui sull'accordo nucleare con l'Iran "non possono andare avanti all'infinito", ma gli Stati Uniti sono "pronti a tornare a Vienna per proseguire il negoziato". Lo ha detto il segretario di Stat ...