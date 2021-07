Uil Scuola: “Scaduti i termini, ma ancora futuro incerto per 2.000 lavoratori” (Di venerdì 30 luglio 2021) Le procedure per l’immissione in ruolo di personale amministrativo, tecnico e ausiliario dovevano svolgersi dal 22 al 29 luglio Leggi su lastampa (Di venerdì 30 luglio 2021) Le procedure per l’immissione in ruolo di personale amministrativo, tecnico e ausiliario dovevano svolgersi dal 22 al 29 luglio

Advertising

andreabagnolini : RT @Uni_Insubria: L’industria alimentare manda a scuola i lavoratori: saranno organizzati ???????????????? ???? ???????? ???????????????????? per i professionisti… - UilscuolaC : Immissioni in ruolo docenti già di ruolo: quando è possibile e quando no [SCHEDA UIL] - Orizzonte Scuola Notizie… - rietin_vetrina : Incontro sindacati – Ministro Istruzione. Turi (UIL Scuola): “Sette i temi che aspettano risposte” - Uilscuolact : Uil Scuola Catania Insieme facciamo la differenza ?????????????? - tordizuin : Sulle prove #Invalsi (Turi, Uil Scuola): “Le competenze non si misurano con il termometro”. Ma dai...mi sa che dopo… -