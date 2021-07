Twelve Minutes e Psychonauts 2 sono i giochi più attesi di agosto 2021 – RubricaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 30 luglio 2021) Un’edizione piuttosto strana del gioco più atteso consegna il titolo a2, con Kena: Bridge of Spirits “fuori concorso”. Mettiamo subito in chiaro la particolare situazione in cui ci siamo venuti a trovare con l’elezione del gioco più atteso di: uno dei due titoli vincitori dei sondaggi paralleli, ovvero Kena: Bridge of Spirits, arriverà solo a settembre, cosa che in teoria invaliderebbe il risultato del sondaggio rivolto ai lettori, ormai concluso. In ogni caso, ormai siamo fuori tempo massimo e le votazioniben visibili da tutti, dunque ...