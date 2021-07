Temptation Island 9 | Manuela Carriero rivela qual è stata la frase pronunciata da Stefano Sirena che più l’ha ferita

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - xCandyKillerx : Comunque se sentite il bisogno malato di avere un quadro completo di una relazione di cui non fate parte potete tra… - GiuseppeporroIt : Temptation Island, Valentina rivela se darebbe una seconda chance a Tommaso: le sue parole #Temptationsisland - IsaeChia : #TemptationIsland 9, Manuela Carriero qual è stata la frase pronunciata da Stefano Sirena che più l’ha ferita La… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Luciano Punzo e Manuela Carriero dopo essersi conosciuti asono diventati ufficialmente una coppia, anche se sui social sono in pochi a credere alla loro storia. In tanti, infatti, insinuano che il sentimento non sia affatto sincero, ...Manuela e Stefano partecipano come coppia all'interno di, durante l'ultima edizione : quella del 2021. La storia finisce con i due che durante l'ultimo confronto decidono di separarsi. Manuela dichiara infatti di vedere ormai Stefano come ...I due ex protagonisti di questa edizione del reality delle tentazioni si svelano: lui fa un mea culpa, mentre lei parla della sua storia d'amore con Luciano e dice la sua sulla tentatrice Federica ...Stefano, protagonista di Temptation Island, parla in esclusiva al magazine di Uomini e Donne di quello che è successo prima e dopo il programma ...