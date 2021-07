Simone Biles soffre di «twisties» | ecco cos' è il disturbo che l' ha costretta al ritiro alle Olimpiadi

Advertising

vivireispsol : Simone Biles e Rebeca Andrade ???????? #Tokyo2020 #rebecaandrade - Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - fattoquotidiano : Simone Biles confessa: “Soffro di twisties”. Ecco cosa c’è dietro il suo ritiro alle Olimpiadi di Tokyo - CarloVerdelli : RT @maurobiani: #SimoneBiles @Simone_Biles Un attimo. Sì. Oggi su @repubblica - nsjulia : simone biles do lado da michelle obama appreciation tweet -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Biles

I demoni di cui ha parlato, atleta Usa di ginnastica costretta al ritiro per dei problemi legati allo stress mentale, hanno un nome: 'Soffro di twisties ', ha spiegato lei dopo l'addio alle Olimpiadi di Tokyo . ..., 24 anni, fuoriclasse americana della ginnastica - Reuters . I demoni in testa, le mani che tremano, il bisogno estremo di dire basta. Hanno paura di perdere, ma soprattutto di vincere: è ...I demoni di cui ha parlato Simone Biles, atleta Usa di ginnastica costretta al ritiro per dei problemi legati allo stress mentale, hanno un nome: «Soffro di twisties», ha ...Abbiamo rivinto un oro, ma il veri record di ieri sonogiapponesi e contraddittori: il record di contagi a Tokyo, e il 100% di vaccinati nel personale sanitario. Eppure, il paese scovinista con gli atl ...