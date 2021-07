Shining | 40 anni dopo resta uno dei migliori horror di tutti i tempi

(Di venerdì 30 luglio 2021)Iris ore 21. Con Jack Nicholson, Shelley Duvall, Scatman Crothers. Regia di Stanley Kubrick. Produzione USA 1980. Durata: 2 ore e 26 minuti LA TRAMA Uno scrittore, in cerca di concentrazione per il suo nuovo libro accetta l'incarico di custode durante la stagione invernale di un albergo sulle montagne. Altro che concentrazione. L'albergo è stato decenni prima il teatro di una tragedia e lo scrittore a poco a poco è preso da fantasmi del passato. Diventa un invasato e cerca di uccidere il figlioletto. Che per fortuna ha loun potere di preveggenza che gli permette di combattere la follia paterna. PERCHÈ VEDERLO Perché a 40 ...

Ultime Notizie dalla rete : Shining anni

