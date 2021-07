Scienza, algoritmi e sciami robotici per applicazioni a prova di hacker (Di venerdì 30 luglio 2021) Un nuovo algoritmo potrebbe aiutare gli sciami robotici a raggiungere gli obiettivi di una missione senza compromettere i dati sensibili. Il metodo potrebbe rivelarsi utile per applicazioni future in cui la sicurezza gioca un ruolo cruciale. A svilupparlo sono stati i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ed i risultati dei test sono stati pubblicati dall’American Association for the Advancement of Science (AAAS). La robotica degli sciami e’ un approccio al coordinamento di piu’ robot, cioe’ un sistema costituito da un gran numero di macchine ispirato al comportamento degli insetti sociali, come api e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 luglio 2021) Un nuovo algoritmo potrebbe aiutare glia raggiungere gli obiettivi di una missione senza compromettere i dati sensibili. Il metodo potrebbe rivelarsi utile perfuture in cui la sicurezza gioca un ruolo cruciale. A svilupparlo sono stati i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ed i risultati dei test sono stati pubblicati dall’American Association for the Advancement of Science (AAAS). La robotica deglie’ un approccio al coordinamento di piu’ robot, cioe’ un sistema costituito da un gran numero di macchine ispirato al comportamento degli insetti sociali, come api e ...

