Rimborso Iva | termini scaduti? Il Fisco non si ferma

Advertising

LavoroFisco : Rimborso IVA contestabile anche con il decorso dei termini di accertamento - CitraroFrancitr : Contestazione del credito Iva chiesto a rimborso legittima anche con il decorso dei termini di accertamento - fisco24_info : Il Fisco può negare il rimborso Iva anche oltre i termini per i controlli - statodelsud : Contestazione del credito Iva chiesto a rimborso legittima anche con il decorso dei termini di accertamento - Pino__Merola : Contestazione del credito Iva chiesto a rimborso legittima anche con il decorso dei termini di accertamento -

Ultime Notizie dalla rete : Rimborso Iva

il Giornale

Per quanto concerne ildi eccedenza detraibile, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, anche nel caso in cui siano già scaduti i termini per l'...Infatti, possono accedervi unicamente le partiteche: nel 2019 hanno percepito un reddito ... I contributi già versati potranno essere richiesti a compensazione o aentro il 30 novembre ...Arriva la sentenza n.21765 del 29 luglio 2021: la Corte di Cassazione con sentenza, resa a Sezioni Unite, ha respinto il ricorso ...Chi ha diritto all'esonero contributi 2021 previsto dalla Legge di Bilancio e ampliato dal Dl Sostegni? I dettagli nell'articolo | LeggiOggi ...