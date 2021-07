Piano scuola 2021, è prevista la formazione di docenti e ATA in presenza o webinar (Di venerdì 30 luglio 2021) Occorre continuare ad organizzare - singolarmente o in rete, mediante webinar o in presenza, in ragione dell’evoluzione pandemica - attività di formazione per il personale docente e ATA, così da consolidare le competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 luglio 2021) Occorre continuare ad organizzare - singolarmente o in rete, medianteo in, in ragione dell’evoluzione pandemica - attività diper il personale docente e ATA, così da consolidare le competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, slitta la presentazione del piano agli enti locali. Nella bozza nessuna novità: vaccini, distanziamento, ma… - LaStampa : Scuola, l’allarme di Gimbe: “Per evitare la Dad non bastano i vaccini. Ancora 3,1 milioni di studenti da immunizzar… - alexbottoni : Fabrizio Preglasco: “Il certificato potrebbe durare un anno, certamente va usato anche a scuola”… - angiuoniluigi : RT @repubblica: La Giornata di Repubblica - Piano scuola: tutti in classe, vicini e vaccinati. Ascolta il podcast - GambaMauro : RT @Cartabellotta: Riapertura #scuola: #vaccini indispensabili ma non sufficienti. Indifferibile affrontare criticità note ??areazione local… -