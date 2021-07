Pedullà: “Scambio Florenzi-Perisic? Semplicemente fantamercato” (Di venerdì 30 luglio 2021) Alfredo Pedullà chiaro sul possibile Scambio tra Florenzi e Perisic Arriva una smentita importante sul possibile Scambio tra Inter e Roma che vedrebbe coinvolti da una parte Perisic, richiesto ancora una volta da Mourinho, e dall’altra Alessandro Florenzi. Per il noto giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà si tratta di fantamercato. “Perisic per Florenzi non è un’idea di Scambio, ma più Semplicemente fantamercato. ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Alfredochiaro sul possibiletraArriva una smentita importante sul possibiletra Inter e Roma che vedrebbe coinvolti da una parte, richiesto ancora una volta da Mourinho, e dall’altra Alessandro. Per il noto giornalista ed esperto di mercato Alfredosi tratta di. “pernon è un’idea di, ma più. ...

