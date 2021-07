Olimpiadi, 4x100 misti donne: finale e record italiano con la Pellegrini (Di venerdì 30 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Federica Pellegrini trascina la staffetta 4x100 femminile mista, che raggiunge la finale con il nuovo record italiano . Le azzurre (Margherita Panziera, Arianna Castiglioni, Elena ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Federicatrascina la staffettafemminile mista, che raggiunge lacon il nuovo. Le azzurre (Margherita Panziera, Arianna Castiglioni, Elena ...

Advertising

SkySport : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta LIVE: staffetta 4x100 mista femminile: è record #SkySport #Tokyo2020… - SkyTG24 : Gli azzurri conquistano uno storico argento nella staffetta 4x100 stile libero, #Tokyo2020. Mai prima d'ora in ques… - LiaCapizzi : Del perchè l'ARGENTO nella 4x100 sl è una impresa. E del perchè -da oggi- bisogna essere riconoscenti ad Alessandr… - UgoBaroni : RT @SkySport: Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta LIVE: staffetta 4x100 mista femminile: è record #SkySport #Tokyo2020 #Nuoto https:… - vale46vale : RT @sportface2016: #Tokyo2020 #Swimming Sorride l'#Italia del #nuoto: 4x100 misti maschile e femminile in finale, così come #Paltrinieri… -