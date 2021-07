MXGP | Jorge Prado e la sua Loket | ' Primo podio e prima vittoria stagionale Direi bene!'

(Di venerdì 30 luglio 2021) Se c'era un volto sorridente domenica sera in giro per il paddock di, quello apparteneva senz'altro a. Il pilota del Team De Carli aha messo a tacere tutte le voci che lo ...

La giornata perfetta diPole position, due hole - shot, vittoria in gara uno e vittoria del GP che è arrivata un po' più tardi di quello che vi aspettavate ma che ora è finalmente arrivata. '...Afyonkarahisar è una tappa ancora abbastanza nuova del calendario, avendo ospitato due soli Gran Premi nel 2018 e nel 2019, vinti in entrambe le occasioni da Jeffrey Herlings (KTM).Prado ...Con il pilota del Team De Carli KTM abbiamo fatto il punto sulla stagione 2021, iniziata in salita ma che nelle ultime gare ha preso una bella svolta, culminata nella vittoria di Loket ...Altro fine settimana di gare per il Mondiale MXGP, lotta accesa anche in MX2 e WMX. Orari TV e streaming su mxgp-tv.com e Raisport.