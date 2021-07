Msc, nasce la West Sicily Gate: ecco quali terminal crocieristici gestirà (Di venerdì 30 luglio 2021) “La nascita della nuova società, la West Sicily Gate - ha spiegato Monti – è il coronamento di un grande lavoro svolto dalla nostra Authority con fatica, dedizione, tenacia e passione. E' come se oggi prendesse il via un nuovo corso, un atteso new deal. Accogliere a Palermo le grandi navi di ultima generazione in un porto riqualificato e dragato, quindi con fondali adeguati, e dotato di strutture ricettive appropriate alle nostre ambizioni, era impensabile fino a qualche anno fa: è davvero difficile, guardando finalmente le opere realizzate, immaginare com'erano i nostri porti solo tre anni fa. Per tempi di realizzazione e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) “La nascita della nuova società, la- ha spiegato Monti – è il coronamento di un grande lavoro svolto dalla nostra Authority con fatica, dedizione, tenacia e passione. E' come se oggi prendesse il via un nuovo corso, un atteso new deal. Accogliere a Palermo le grandi navi di ultima generazione in un porto rificato e dragato, quindi con fondali adeguati, e dotato di strutture ricettive appropriate alle nostre ambizioni, era impensabile fino a qualche anno fa: è davvero difficile, guardando finalmente le opere realizzate, immaginare com'erano i nostri porti solo tre anni fa. Per tempi di realizzazione e ...

Ultime Notizie dalla rete : Msc nasce Msc, Fincantieri e Snam per la prima nave da crociera a idrogeno Nasce un'alleanza per progettare e costruire la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno . Ne fanno parte il Gruppo Msc , Fincantieri e Snam , che lunedì hanno annunciato la firma di un ...

Passione+professionalità+disponibilità= zero problemi. Gli ingredienti dell'Agenzia Keviaggi di Barge E' la Keviaggi di Barge, nasce dalla passione per il turismo di Mario De Grandis e Luca Pautassi (... Finalborgo e pranzo di pesce (domenica 17 ottobre) Crociera del Mediterraneo a bordo della MSC ...

