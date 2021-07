Morte bimbo a Rosolini, a giudizio la madre e il compagno (Di venerdì 30 luglio 2021) Salvatore Blanco, 33 anni, e la compagna Letizia Spatola, 24 anni, madre del piccolo Evan, 21 mesi, deceduto il 17 agosto dello scorso anno all'ospedale Maggiore di Modica (Rg) dove era stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) Salvatore Blanco, 33 anni, e la compagna Letizia Spatola, 24 anni,del piccolo Evan, 21 mesi, deceduto il 17 agosto dello scorso anno all'ospedale Maggiore di Modica (Rg) dove era stato ...

Advertising

infoitinterno : Chiesta l'archiviazione per la morte di Viviana e Gioele. «Lei si è suicidata dal traliccio, per il bimbo due scena… - bimbo_kinder : @PasGan77 @GuidoCrosetto Non serve un'associazione logica, basta non cacare il cazzo agli imputati eccellenti mentr… - 58_life58 : RT @otobriski: @GODAM_eir E no caro il mio bimbo minchia io non ho paura della morte , figuriamoci di un troll su twitter. Cagasotto sarai… - matteoredaelli : Come spiegare la morte di un bimbo di 8 anni?Sant’Agostino:“La morte non è niente. Sono solamente passato dall'altr… - MeridioNews : Chiesta l'archiviazione per la morte di Viviana e Gioele «Lei si è suicidata dal traliccio, per il bimbo due scenar… -