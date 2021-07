LIVE – F1, GP Ungheria 2021: le prove libere 2 (DIRETTA) (Di venerdì 30 luglio 2021) Tutto pronto per la seconda sessione all’Hungaroring. Prosegue il programma di lavoro al Gran Premio d’Ungheria con le libere 2 in programma alle ore 15:00 di venerdì 30 luglio. Team e piloti torneranno sul tracciato ungherese per registrare nuovi dati utili nella ricerca del miglior set-up in simulazione qualifica e gara. Le FP2 del GP d’Ungheria le potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. LIVE prove libere 2 AGGIORNA LA DIRETTA Classifica piloti top-5 ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Tutto pronto per la seconda sessione all’Hungaroring. Prosegue il programma di lavoro al Gran Premio d’con le2 in programma alle ore 15:00 di venerdì 30 luglio. Team e piloti torneranno sul tracciato ungherese per registrare nuovi dati utili nella ricerca del miglior set-up in simulazione qualifica e gara. Le FP2 del GP d’le potrete seguire insu Sportface attraverso iltestuale aggiornato in tempo reale.2 AGGIORNA LAClassifica piloti top-5 ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Bottas al comando (-25' ?? #FP1) ?? Ferrari in top 10 IL LIVE ?? - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #HungarianGP ???? Gp Ungheria 2021: live FP2 - FormulaPassion : #F1: seguite con noi in diretta la seconda sessione di prove libere dell'#HungarianGP - motorboxcom : Dai che si parte: #LIVE la cronaca minuto per minuto delle #PL2 #FP2 #HungarianGP #F1 - Salvuss : Dai che si parte: #LIVE la cronaca minuto per minuto delle #PL2 #FP2 #HungarianGP #F1 -