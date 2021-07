Insulti razzisti contro un italiano di colore | le scuse del sindaco di Locorotondo

Advertising

aranciaverde : RT @globalistIT: - globalistIT : - sportface2016 : #F1, #RedBull licenzia un membro del team per insulti razzisti - emvpatia : Io lo so che partiranno tantissimi insulti razzisti quindi lo dico io prima di tutti che Yeman Crippa ha fatto per… - piercabat70 : @Piero43 @Moonlightshad1 @TwitterSupport “Algoritmi” che funzionano implacabili su chi fa ironia sgradita ai politi… -

Ultime Notizie dalla rete : Insulti razzisti

A Locorotondo in provincia di Bari si è verificato un episodio davvero terribile: un uomo ha coperto diun cittadino italiano di colore, Rajesh Nair. Il sindaco, Antonio Bufano ha immediatamente preso le parti di Nair. "Ho appreso, nelle ultime ore, che Rajesh Nair, cittadino italiano, ...In alcune conversazioni il team è venuto a sapere che questo membro del team austriaco aveva proferitodi tipo razziale e per questo motivo ha deciso di separare le proprie strade da quelle ...Antonio Bufano si schiera con Rajesh Nair insultato da un "autista e dai suoi sostenitori" con frasi razziste. "Presenti una denuncia" ...La Red Bull ha licenziato un dipendente che ha usato negli scorsi giorni alcune espressioni razziste dentro ai propri messaggi privati. In alcune conversazioni il team è venuto a sapere che questo mem ...