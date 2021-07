Immissioni in ruolo 2021 da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi, si parte [BOZZA DECRETO e parere CSPI] (Di venerdì 30 luglio 2021) Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2021/22 da Graduatorie provinciali per le supplenze GPS prima fascia ed eventuali elenchi aggiuntivi: il CSPI ha espresso le proprie indicazioni sulla BOZZA di DECRETO, il Ministero ha comunicato ai sindacati le date di apertura delle funzioni per la presentazione delle domande. Chi è interessato. L'articolo Immissioni in ruolo 2021 da GPS prima fascia ed elenchi ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 luglio 2021)indocenti anno scolastico/22 da Graduatorie provinciali per le supplenze GPSed eventuali: ilha espresso le proprie indicazioni sulladi, il Ministero ha comunicato ai sindacati le date di apertura delle funzioni per la presentazione delle domande. Chi è interessato. L'articoloinda GPSed...

