Il semestre positivo di Leonardo dimostra che si può creare valore in maniera sostenibile (Di venerdì 30 luglio 2021) Un Gruppo in crescita, sostenuto da un robusto portafoglio di ordini e da una performance industriale in netto miglioramento. È questo il quadro che emerge dalla giornata di ieri, in cui il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi sotto la presidenza di Luciano Carta, ha esaminato e approvato all’unanimità i risultati del primo semestre 2021. Tra i dati più positivi si contano gli ordini, a 6,7 miliardi di euro (+9,5%), i ricavi a 6,3 miliardi (+7,9%), l’EBITDA a 400 milioni di euro (+37% a/a) e un flusso di cassa in netto miglioramento (+26,9%). I risultati approvati dal Consiglio d’Amministrazione confermano le previsioni di ripresa e crescita ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 luglio 2021) Un Gruppo in crescita, sostenuto da un robusto portafoglio di ordini e da una performance industriale in netto miglioramento. È questo il quadro che emerge dalla giornata di ieri, in cui il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi sotto la presidenza di Luciano Carta, ha esaminato e approvato all’unanimità i risultati del primo2021. Tra i dati più positivi si contano gli ordini, a 6,7 miliardi di euro (+9,5%), i ricavi a 6,3 miliardi (+7,9%), l’EBITDA a 400 milioni di euro (+37% a/a) e un flusso di cassa in netto miglioramento (+26,9%). I risultati approvati dal Consiglio d’Amministrazione confermano le previsioni di ripresa e crescita ...

Advertising

HorecaNewsit : La ripresa del canale fuori casa, l'aumento dei prezzi e lo slancio delle vendite al dettaglio tra i fattori del po… - GalboClaudio : RT @Ansa_Fvg: Fincantieri:semestre,confermata guidance, ricavi+28%, Ebitda+84%. Risultati tornano in positivo #ANSA - Engage_Magazine : Positivo andamento per la pubblicità digitale di Monrif S.p.A. nel primo semestre 2021: +49% - CamComModena : #Modena: rimbalzo della produzione manifatturiera nel primo semestre 2021. Trend positivo per l’edilizia e il terzi… - AnsaTrentinoAA : Imprese straniere in Trentino +6,8% in un anno. Saldo positivo tra aperture e chiusure nel primo semestre 2021 |… -