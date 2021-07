Il rinascimento della plastica aggrava la crisi climatica (Di venerdì 30 luglio 2021) Le aziende petrolifere guadagnano più di 400 miliardi di dollari all’anno producendo plastica, che ormai pervade l’intero ecosistema e l’organismo umano. Non basta riciclarla, bisogna smettere di usarne troppa e male. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 30 luglio 2021) Le aziende petrolifere guadagnano più di 400 miliardi di dollari all’anno producendo, che ormai pervade l’intero ecosistema e l’organismo umano. Non basta riciclarla, bisogna smettere di usarne troppa e male. Leggi

