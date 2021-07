I no vax, oggi, se la prendono anche con il Museo Egizio di Torino (Di venerdì 30 luglio 2021) Come una delle dieci piaghe d’Egitto. Nella giornata di giovedì, il Museo Egizio di Torino ha comunicato le indicazioni per accedere alla struttura dal prossimo 6 agosto, come deciso dal governo, con l’estensione del Green Pass. È bastato questo post social per dare il via libera alla rabbia dei no vax che, come la biblica invasione delle cavallette, hanno preso d’assalto la pagina Facebook riempiendola di insulti e augurando la chiusura del famoso polo museale, riconosciuto in tutto il mondo. Il Museo Egizio di Torino preso d’assalto dai no vax per il Green Pass “In ottemperanza alle ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Come una delle dieci piaghe d’Egitto. Nella giornata di giovedì, ildiha comunicato le indicazioni per accedere alla struttura dal prossimo 6 agosto, come deciso dal governo, con l’estensione del Green Pass. È bastato questo post social per dare il via libera alla rabbia dei no vax che, come la biblica invasione delle cavallette, hanno preso d’assalto la pagina Facebook riempiendola di insulti e augurando la chiusura del famoso polo museale, riconosciuto in tutto il mondo. Ildipreso d’assalto dai no vax per il Green Pass “In ottemperanza alle ...

