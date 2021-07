Grafica Veneta, il patron difende i vertici e parla di “campagna diffamatoria”. Zaia lo difende ma dice: “Fatti gravissimi” (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo gli arresti e gli interrogatori di garanzia sul fronte dell’inchiesta per caporalato che ha coinvolto Grafica Veneta, il patron dell’azienda padovana ha deciso di uscire allo scoperto. Fabio Franceschi lo ha fatto con un comunicato stampa che riguarda il coinvolgimento del colosso editoriale e gli arresti domiciliari che hanno colpito l’amministratore delegato e un direttore tecnico. “Mi trovo costretto a denunciare l’incresciosa campagna diffamatoria nei confronti di Grafica Veneta e dei suoi vertici. Nonostante la vicenda giudiziaria sia ancora in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo gli arresti e gli interrogatori di garanzia sul fronte dell’inchiesta per caporalato che ha coinvolto, ildell’azienda padovana ha deciso di uscire allo scoperto. Fabio Franceschi lo ha fatto con un comunicato stampa che riguarda il coinvolgimento del colosso editoriale e gli arresti domiciliari che hanno colpito l’amministratore delegato e un direttore tecnico. “Mi trovo costretto a denunciare l’incresciosanei confronti die dei suoi. Nonostante la vicenda giudiziaria sia ancora in ...

Advertising

fattoquotidiano : Grafica Veneta, verbali dei lavoratori pakistani picchiati: “Ci hanno legato mani e piedi e presi a calci. Minaccia… - fattoquotidiano : Grafica Veneta travolta da un'inchiesta per caporalato. Le carte parlano di abusi sugli operai stranieri, violenze… - direzioneprc : BLITZ ANTICAPORALATO ARRESTATI MANAGER DELLA PIÙ GRANDE STAMPERIA DI LIBRI IN ITALIA Tra gli 11 arrestati a Padova… - CorriereAlpi : Il commento del presidente della Regione sull’inchiesta sul caporalato all’interno di Grafica Veneta: i processi si… - MGCuneo : @dariodivico Solo in Grafica Veneta? Io aprirei il faro in tutte le aziende grafico/editoriali. Ne vedremmo delle belle. -