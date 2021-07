Advertising

iconanews : Giustizia: Annibali, una difesa in più per donne minacciate -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Annibali

Agenzia ANSA

"Da oggi c'è una difesa in più per le vittime di maltrattamenti e di atti persecutori". Lo dichiara la deputata di Italia Viva Lucia, capogruppo in Commissione, dopo il parere favorevole al suo emendamento alla riforma della. "La norma, che colma un vulnus del Codice Rosso, rende obbligatorio l'arresto ...... a prima firma di Lucia, alla riforma del processo penale a cui il governo e il relatore Franco Vazio hanno dato parere favorevole e che verrà dunque approvato in Commissioneoggi. ...Diritto all’oblio sui motori di ricerca per chi verrà assolto. Per gli indagati o imputati che risultano assolti è in arrivo il cosiddetto “diritto all’oblio” sui motori di ricerca sulla Rete, attrave ...ROMA, 30 LUG - "Da oggi c'è una difesa in più per le vittime di maltrattamenti e di atti persecutori". Lo dichiara la deputata di Italia Viva Lucia Annibali, capogruppo in Commissione Giustizia, dopo ...