Francia, inflazione luglio +0,1% mese +1,2% su anno (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Cresce l'inflazione in Francia a luglio. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo hanno registrato una variazione positiva su base annua dell'1,2% dopo il +1,5% del mese precedente e rispetto al +1% atteso dal mercato. "Tale diminuzione dell'inflazione dovrebbe derivare dalla flessione dei prezzi dei manufatti, legata al posticipo dei saldi estivi, al rallentamento dei prezzi dei servizi e, in misura minore, dei tabacchi – commenta l'INSEE – Al contrario, i prezzi del cibo dovrebbero rimbalzare e quelli ...

