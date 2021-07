Foggia | un calciatore positivo al Covid-19 E’ già in isolamento | il comunicato

(Di venerdì 30 luglio 2021) Anche ilha rilevato unal-19 in squadra, i rossoneri lo hannocon la seguente nota:“Il Calcio1920 comunica che oggi è stata riscontrata una positività al-19 all’interno del gruppo squadra. Ilin questione è stato immediatamente posto in, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza”. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il Calcio Foggia 1920 comunica che oggi è stata riscontrata una positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra. Il calciatore in questione è ...
Foggia alle prese con una positività al Covid all'interno del gruppo squadra. Sembra che il virus non voglia ancora lasciare in pace il mondo calcio e, dopo aver colpito pesantemente il Bari, adesso a ...