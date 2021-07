Focolaio Covid tra gli attori: “Tutto è partito da un festival in Sardegna” (Di venerdì 30 luglio 2021) Covid, diversi contagi tra gli attori: il Focolaio forse nato da un festival in Sardegna Diversi contagi di Covid si sarebbero verificati, forse in seguito a un festival organizzato in Sardegna, tra attori e personaggi che gravitano intorno al mondo del cinema. È quanto scrive La Repubblica, secondo cui uno dei partecipanti al festival Filming Italy di Tiziana Rocca, che si è tenuto dal 21 al 25 luglio presso il resort Forte Village di Cagliari, è risultato positivo al Covid pochi giorni dopo il suo ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 luglio 2021), diversi contagi tra gli: ilforse nato da uninDiversi contagi disi sarebbero verificati, forse in seguito a unorganizzato in, trae personaggi che gravitano intorno al mondo del cinema. È quanto scrive La Repubblica, secondo cui uno dei partecipanti alFilming Italy di Tiziana Rocca, che si è tenuto dal 21 al 25 luglio presso il resort Forte Village di Cagliari, è risultato positivo alpochi giorni dopo il suo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La discoteca 'Papi on the Beach' di Roveredo in Piano (Pordenone), dove si è sviluppato un focolaio di Covid - fors… - MediasetTgcom24 : Friuli, focolaio Covid dopo festa in discoteca: locale chiuso per 75 giorni #Pordenone - Adnkronos : #Covid, l'allarme di Fauci: 'Ora il focolaio è tra i non vaccinati'. - PMO_W : RT @squopellediluna: Ristorante dove lavora amica di figlia chiuso per focolaio covid, nessun tracciamento dei clienti Tutto merdaviglioso - TelevideoRai101 : Focolaio Covid, locale chiuso 75 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid Variante Delta, ricoveri in aumento e salgono incidenza e Rt: Sicilia, Sardegna e Lazio a rischio zona gialla ... mappa del contagio Europa SALUTE Video MONDO Foto PORDENONE Festa in discoteca e focolaio AUSTRALIA A Sydney schierato l'esercito L'EPIDEMIA Covid, in Abruzzo la variante Delta al 90% COVID Covid, ...

Focolaio Covid, locale chiuso 75 giorni 12.53 Focolaio Covid, locale chiuso 75 giorni Una discoteca di Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, resta chiusa per 75 giorni. Lo ha disposto il questore di Pordenone, Odorisio, sospendendo la ...

Covid: sospetto focolaio, United annulla partita col Preston ANSA Nuova Europa Covid, salgono Rt, incidenza e ricoveri Mentre la variante Delta si diffonde, peggiora il quadro di Covid-19 in Italia. L'indice Rt a livello nazionale sale a 1,57.

Covid oggi Cina, sospesi tutti i voli all'aeroporto di Nanchino Sono stati sospesi tutti i voli all'aeroporto internazionale di Nanchino, dove nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio di Covid definito dalla stampa locale "il più esteso dopo Wuhan". Lo ha riferit ...

... mappa del contagio Europa SALUTE Video MONDO Foto PORDENONE Festa in discoteca eAUSTRALIA A Sydney schierato l'esercito L'EPIDEMIA, in Abruzzo la variante Delta al 90%, ...12.53, locale chiuso 75 giorni Una discoteca di Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, resta chiusa per 75 giorni. Lo ha disposto il questore di Pordenone, Odorisio, sospendendo la ...Mentre la variante Delta si diffonde, peggiora il quadro di Covid-19 in Italia. L'indice Rt a livello nazionale sale a 1,57.Sono stati sospesi tutti i voli all'aeroporto internazionale di Nanchino, dove nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio di Covid definito dalla stampa locale "il più esteso dopo Wuhan". Lo ha riferit ...