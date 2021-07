Fast & Furious 9 - The Fast Saga - recensione (Di venerdì 30 luglio 2021) Si può negare che il ritorno alla normalità passi anche attraverso la visione di un nuovo Fast & Furious? Da fan della Saga, per noi è così. Da dove ha avuto origine la devozione di Dom verso la famiglia, anche se non biologica, diciamo pure la sua fissazione, ribadita più e più volte nel corso della Saga dal 2001 a oggi? Quel Dominic Toretto, che alla sua Famiglia di amici ha stabilmente affiancato un classico nucleo composta da lui, la sua eterna compagna e il figlioletto arrivato a sorpresa da un'altra direzione, chiamato Brian in onore del mai dimenticato amico (Paul Walker). ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 luglio 2021) Si può negare che il ritorno alla normalità passi anche attraverso la visione di un nuovo? Da fan della, per noi è così. Da dove ha avuto origine la devozione di Dom verso la famiglia, anche se non biologica, diciamo pure la sua fissazione, ribadita più e più volte nel corso delladal 2001 a oggi? Quel Dominic Toretto, che alla sua Famiglia di amici ha stabilmente affiancato un classico nucleo composta da lui, la sua eterna compagna e il figlioletto arrivato a sorpresa da un'altra direzione, chiamato Brian in onore del mai dimenticato amico (Paul Walker). ...

Advertising

crocerossa : ??Giornata internazionale contro la #tratta di esseri umani. La CRI in prima linea con il progetto #FAST, co-finan… - Eurogamer_it : Con un Diesel si anche nello spazio! Non ci credete? Leggete la recensione di Fast & Furious 9 - The Fast Saga! - ItalyinParis : I #ComItEs dalla parte degli italiani nel ??. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del cons… - ALEEXX_T : @mvdcnee leggiti 'fuck me fast' traumi - lasoncini : Damn, un'altra che ha scoperto la mia carriera di ragazza fast food, all'internet non si può proprio nascondere nie… -