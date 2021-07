Elisabetta Gregoraci | forte delusione | la notizia del tutto inaspettata

(Di venerdì 30 luglio 2021)non riesce a superare certi numeri e deve accontentarsi, registrando una nuova sconfitta Getty ImagesChi aveva previsto la vittoria dinella sfida dei dati Auditel con il suo programma su Italia 1, Battini Live, si è sbagliato. In effetti si sarebbe potuto prospettare che lo show avrebbe avuto la meglio sulla rete ammiraglia della Rai ma così non è stato. RaiUno ha proposto le repliche di Doc – nelle tue mani, la fortunata serie con Luca Argentero protagonista e nonostante si sia trattato appunto di repliche, i telespettatori hanno premiato anche una volta la fiction. ...

Advertising

zazoomblog : Elisabetta Gregoraci in grande spolvero ma sorride a metà: cos’è successo - #Elisabetta #Gregoraci #grande - Galatone : opocaj: Elisabetta Gregoraci rivela “Sono andata a scuola di canto” - BakshDark : #gregorelli Elisabetta Gregoraci/ Dopo la hit 'Anno Zero' rivela “Sono andata a scuola di canto” -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Su Italia 1 lo spettacolo canoro itinerante 'Cornetto Battiti Live', cone Alan Palmieri alla conduzione, ha raccolto 1,379 milioni di spettatori con il 10,2%. Su Canale 5 la ...pensa già a progetti da realizzare in futuro , in particolare della possiblità di partecipare ad alcuni programmi tv, in cos'altro si metterà alla prova?...Elisabetta Gregoraci è in onda con Battiti Live e sta ottenendo grandi successi, ma non può sorridere del tutto: ecco il motivo ...SERIE TV. Grand Hotel - Intrighi e passioni, le trame dell'1 agosto Cosa succede negli episodi della serie tv spagnola in onda domenica 1 agosto su Canale 5?