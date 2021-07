Dati Istat: Pil del +2,7% nel secondo trimestre (Di venerdì 30 luglio 2021) Aggiornamenti dei Dati Istat: nel secondo trimestre il Pil sale a +2,7%, con una crescita acquisita del 4,8% nel 2021 “Dopo un primo trimestre del 2021 in lieve recupero, nel secondo trimestre dell’anno l’economia italiana ha registrato una crescita molto sostenuta. Il risultato ha beneficiato soprattutto di un forte recupero del settore dei servizi di mercato, di una crescita dell’industria e di una sostanziale stazionarietà dell’agricoltura“. Queste le parole dei ricercatori dell’istituto di statistica. L’incremento “eccezionalmente marcato” registrato su base ... Leggi su zon (Di venerdì 30 luglio 2021) Aggiornamenti dei: nelil Pil sale a +2,7%, con una crescita acquisita del 4,8% nel 2021 “Dopo un primodel 2021 in lieve recupero, neldell’anno l’economia italiana ha registrato una crescita molto sostenuta. Il risultato ha beneficiato soprattutto di un forte recupero del settore dei servizi di mercato, di una crescita dell’industria e di una sostanziale stazionarietà dell’agricoltura“. Queste le parole dei ricercatori dell’istituto di statistica. L’incremento “eccezionalmente marcato” registrato su base ...

