Covid, rischio "moderato" in tutte le regioni tranne Molise (Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Continua il forte aumento dell'incidenza settimanale del Covid a livello nazionale: 50 casi per 100.000 abitanti nella settimana 19-25 luglio a fronte dei 31 per 100.000 abitanti della settimana 12-18 luglio, secondo dati flusso Iss). Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto hanno un'incidenza setimanale maggiore di 50 casi ogni 100.000 abitanti. E' quanto emerge dall'analisi dei dati relativi al periodo 19 -25 luglio 2021. Sono 20 le regioni/Province autonome classificate a rischio moderato e una (Molise) a rischio basso.

