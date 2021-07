Covid | il virologo Menichetti | Delta contagiosa | usare le mascherine

(Di venerdì 30 luglio 2021) "Stiamo assistendo alle conseguenze della diffusione galoppante della varianteche non è una variante benigna: determina infezioni ad alta carica virale, quindi molto contagiose ". Così il ...

Adnkronos

... anche danneggiando gli altri malati perché - ricorda Menichetti - se l'ospedale si trasforma progressivamente in ospedaledisattiva i presidi non. Ecco perché - conclude il- ...... determina infezioni ad alta carica virale, quindi molto contagiose', spiega ilFrancesco ...commentando i dati del monitoraggio settimanale Iss - ministero della Salute sull'andamento di...Il primario di Malattie infettive all'ospedale di Pisa commenta i dati del monitoraggio sull'andamento di Covid-19 che vede l'indice Rt in forte crescita ...Il primario di malattie infettive a Pisa avverte. "Potremmo arrivare anche a 20-30mila contagi al giorno, il sistema ospedaliero rischia una nuova crisi" ...