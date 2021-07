Blind e Giaime, una collaborazione per niente “Triste” (Di venerdì 30 luglio 2021) Fuori oggi, venerdì 30 luglio, “Triste”, il nuovo singolo di Blind e Giaime. Prodotto da SIXPM, il brano è pronto a conquistarci con le sue sonorità estive, ma nasconde nelle parole la delusione e il dolore di una storia d’amore finita da poco. “Triste” nasce dalla collaborazione tra i due artisti: per Blind arriva dopo “Promettimi”, brano che l’ha visto duettare al fianco di Guè Pequeno e Nicola Siciliano, e con cui l’artista ha confermato il grande successo ottenuto ad X Factor 2020 con la sua “Cuore Nero”; per Giaime, invece, il singolo segue la recente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Fuori oggi, venerdì 30 luglio, “”, il nuovo singolo di. Prodotto da SIXPM, il brano è pronto a conquistarci con le sue sonorità estive, ma nasconde nelle parole la delusione e il dolore di una storia d’amore finita da poco. “” nasce dallatra i due artisti: perarriva dopo “Promettimi”, brano che l’ha visto duettare al fianco di Guè Pequeno e Nicola Siciliano, e con cui l’artista ha confermato il grande successo ottenuto ad X Factor 2020 con la sua “Cuore Nero”; per, invece, il singolo segue la recente ...

Blind, con Giaime la nuova canzone: Triste esce venerdì su tutte le piattaforme Corriere dell'Umbria Blind e Giaime, una collaborazione per niente “Triste” Fuori ora il nuovo singolo di Blind "Triste", in featuring con Giaime. Un sodalizio musicale che segna l'inizio di una grande amicizia!

