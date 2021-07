Al Mastrojanni Relais | weekend di charme nella Toscana più bella

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 luglio 2021) La difficoltà, quando si visita un luogo iconico come Montalcino, risiede nella ricerca della novità. Cos’altro si può dire che non sia già stato scritto? Fino a quale altro angolo, scorcio o panorama occorre inerpicarsi per sviscerare una bellezza che sembra essere stata progettata per perpetuarsi, con le stesse secolari nuance, su un magazine patinato o in un film di Bertolucci? Sono questi i pensieri che mi frullano in testa mentre, a bordo di una berlina dai vetri parzialmente oscurati, sfreccio da Firenze diretto nell’entroterra toscana, in località Castelnuovo dell’Abate.