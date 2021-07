Xbox Series X/S e Unreal Engine 5: la tech demo di The Coalition è solo la punta dell'iceberg (Di giovedì 29 luglio 2021) All'inizio di questa settimana, The Coalition ha pubblicato due video dimostrativi dei propri test con Unreal Engine 5 con risultati sorprendenti. Tuttavia, lo sviluppatore di Gears 5 afferma che ciò che abbiamo visto nella demo era solo la punta dell'iceberg poiché non mostra come Unreal Engine 5 possa sfruttare appieno le console di nona generazione di Microsoft. In un'e-mail inviata a IGN, un rappresentante di The Coalition ha affermato che la demo tecnica mostrata lunedì non era ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 luglio 2021) All'inizio di questa settimana, Theha pubblicato due video dimostrativi dei propri test con5 con risultati sorprendenti. Tuttavia, lo sviluppatore di Gears 5 afferma che ciò che abbiamo visto nellaeralapoiché non mostra come5 possa sfruttare appieno le console di nona generazione di Microsoft. In un'e-mail inviata a IGN, un rappresentante di Theha affermato che latecnica mostrata lunedì non era ...

