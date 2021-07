Usa, è caos totale: le strane linee guida su mascherine e vaccini (Di giovedì 29 luglio 2021) Poche frasi di Anthony Fauci (secondo consigliere medico del presidente Biden), hanno superato di colpo, per gravità, tutta la letteratura complottista del movimento Qanon e dei no-vax. Fauci, in poche parole, ha affermato che il vaccino non basta più, a causa della variante Delta. Visto che i fact checkers sono già all’opera per dimostrare che InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 29 luglio 2021) Poche frasi di Anthony Fauci (secondo consigliere medico del presidente Biden), hanno superato di colpo, per gravità, tutta la letteratura complottista del movimento Qanon e dei no-vax. Fauci, in poche parole, ha affermato che il vaccino non basta più, a causa della variante Delta. Visto che i fact checkers sono già all’opera per dimostrare che InsideOver.

Advertising

Avvenire_Nei : L'Afghanistan precipita nel caos e nell'orrore - kalat75 : @HushiDani @RossettiFabioFI @OGiannino Io viaggio Usa con Alitalia. Mie valigie arrivate dopo 5 gg perse in aeropor… - Micolifrancesc6 : @MikeCucinotta @LaVeritaWeb Mentre la casellati invece di attaccare il federalismo regionale, una vera tragedia di… - internaeco : Dopo lo smantellamento del presidio americano in #Afghanistan, due terzi del territorio sono nelle mani dei… - sadape54 : RT @AntonellaNapoli: #Tunisia nel caos dopo le proteste delle ultime settimane contro il governo. La mossa del presidente #kais_saied non s… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa caos I mostri stanno tornando, ecco il trailer italiano di La Famiglia Addams 2 DISTRIBUZIONE : Nelle sale Usa a partire dal 1° ottobre 2021. In Italia dal 28 ottobre. TRAMA : ... Il folle zio Fester ha un cuore grande, allegro e ama gennerare il caos. La Nonna è innamorata dei ...

"Sviluppo frenato dagli oppositori a tutti i costi: basta" - I continui ricorsi e le proteste bloccano lo sviluppo del territorio ". Non usa giri di parole Miriam Diurni , presidente di Unindustria Frosinone. Torna su un argomento ...consensi e generare caos, ...

L'Afghanistan precipita nel caos e nell'orrore Avvenire Napoli – Frida Kahlo in mostra Originale, icona di ribellione e femminismo, di passione e di stile, Frida Kahlo è stata raccontata in tutto il mondo, ma mai così da vicino come in questa mostra che farà tappa a Napoli, dall’11 sett ...

Annunciato La Famiglia Addams: Caos in Casa Annunciato La Famiglia Addams: Caos in Casa, titolo di Outright Games che fa rivivere il mitico franchise della macabra famiglia.

DISTRIBUZIONE : Nelle salea partire dal 1° ottobre 2021. In Italia dal 28 ottobre. TRAMA : ... Il folle zio Fester ha un cuore grande, allegro e ama gennerare il. La Nonna è innamorata dei ...I continui ricorsi e le proteste bloccano lo sviluppo del territorio ". Nongiri di parole Miriam Diurni , presidente di Unindustria Frosinone. Torna su un argomento ...consensi e generare, ...Originale, icona di ribellione e femminismo, di passione e di stile, Frida Kahlo è stata raccontata in tutto il mondo, ma mai così da vicino come in questa mostra che farà tappa a Napoli, dall’11 sett ...Annunciato La Famiglia Addams: Caos in Casa, titolo di Outright Games che fa rivivere il mitico franchise della macabra famiglia.