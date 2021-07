Ultime Notizie Roma del 29-07-2021 ore 09:10 (Di giovedì 29 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale giovedì 29 luglio Buongiorno da Francesco Vitale nella notte per l’Italia la seconda medaglia d’oro Il settimo argentino no bronzo Per un totale di Ben 18 presenze sul podio dopo quello conquistato nel Taekwondo da Vito dell’Aquila rientrato in Trionfo imparata ieri sera loro Olimpico arriva da due donne nel doppio pesi leggeri di canottaggio Federica Cesarini e Valentina Rubini hanno concluso il loro gara davanti alla Francia l’Olanda l’argento lo porta Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero gridando al miracolo dopo aver superato la mononucleosi bronzo ancora in canoa i pesi leggeri uomini con Stefano Oppo e Pietro Will Ruta alle spalle ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021)dailynews radiogiornale giovedì 29 luglio Buongiorno da Francesco Vitale nella notte per l’Italia la seconda medaglia d’oro Il settimo argentino no bronzo Per un totale di Ben 18 presenze sul podio dopo quello conquistato nel Taekwondo da Vito dell’Aquila rientrato in Trionfo imparata ieri sera loro Olimpico arriva da due donne nel doppio pesi leggeri di canottaggio Federica Cesarini e Valentina Rubini hanno concluso il loro gara davanti alla Francia l’Olanda l’argento lo porta Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero gridando al miracolo dopo aver superato la mononucleosi bronzo ancora in canoa i pesi leggeri uomini con Stefano Oppo e Pietro Will Ruta alle spalle ...

Corriere : I dati dell'Iss: «Il 99 per cento dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale» - fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro.

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Cisgiordania, 12enne palestinese ucciso da un soldato israeliano La sera del 27 luglio un palestinese di 41 anni è stato ucciso da un proiettile israeliano in una cittadina della Cisgiordania, teatro di scontri tra manifestanti e forze di sicurezza nelle ultime ...

Impresa e cultura, l'università premia Selci e Rupoli, due imprenditori illuminati URBINO - Il sigillo di Ateneo è la più alta onorificenza dell'università di Urbino ed è stata conferita martedì sera a Giancarlo Selci, fondatore e amministratore delegato di Biesse Group, e Simone ...

Coronavirus ultime notizie. Usa, obbligo vaccino o tampone per dipendenti Pa. Oggi l’annuncio Il Sole 24 ORE Arctech installa 575 MW di inseguitori solari SkySmart II nel nord della Cina /PRNewswire/-- Arctech (SSE-STAR: 688408), il principale fornitore al mondo di soluzioni di tracking, racking e BIPV, ha annunciato di aver consegnato ...

Arsenio Lupin oggi preferisce il monopattino La rapina ad una gioielleria vicino agli Champs Elysées, la fuga su una «trottinette» a 20 chilometri orari, sufficienti a superare gli ingorghi. È stato catturato su un pullman di linea ...

