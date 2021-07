Tokyo 2020 | Paltrinieri argento negli 800 stile | «Un miracolo fatto con il cuore»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 29 luglio 2021) Si impara ogni giorno qualcosa ai giochi olimpici. Il maestro di giornata è Gregorio Paltrinieri che spiega come una medaglia d’argento può essere più bella di una d’oro. L’argento di Tokyo 2020 negli 800 stile libero vale più dell’oro nei 1500 a Rio 2016. «Quella medaglia era così attesa, che quando è arrivata ho detto: ok, non me la sono neanche goduta tanto. Questa invece è stata totalmente inaspettata, avevo solo sensazioni negativi, non trovavo un appiglio. E invece sono qui con l’argento», ha detto Greg che sarebbe partito da favorito in tutte le gare che ha in programma in piscina e in acque libere se non avesse avuto la mononucleosi alla vigilia dei giochi.