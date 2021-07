Steam Deck cambia le date di disponibilità Il modello base dovrebbe arrivare dopo il secondo trimestre del 2022

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 29 luglio 2021) Valve ha apparentementeto la data diper il suosul suo sito ufficiale. In precedenza, era stato dato un periodo di tre mesi per le prenotazioni, che ora è stato modificato fino aldel. Originariamente segnalato da PCGamer, questo potrebbe essere motivo di preoccupazione per i fan che vogliono mettere le mani sul dispositivo portatile. L'uso di termini vaghi come "ildel" solleva qualche sospetto, poiché la ...