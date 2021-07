Sole: in estate non dimenticare l'aloe, autentico concentrato di virtù (Di giovedì 29 luglio 2021) Le proprietà dell' aloe vera sono veramente tante e preziose: perfetta per lenire le piccole scottature , è ideale anche per depurarsi . Questa bellissima pianta carnosa , originaria dell' Africa , è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 luglio 2021) Le proprietà dell'vera sono veramente tante e preziose: perfetta per lenire le piccole scottature , è ideale anche per depurarsi . Questa bellissima pianta carnosa , originaria dell' Africa , è ...

Advertising

gio_rostagno : Comunque, non so voi, ma per me l’estate di “SOTTO IL SOLE DI RICCIONE” era tutta un’altra cosa ?? #estate2021 - diconodioggi : RT @Ciciotta: 'Era bello guardare il cielo,sentire il profumo dell’estate e pensare a quella bambina con la quale avevi giocato sul prato,… - Ciciotta : 'Era bello guardare il cielo,sentire il profumo dell’estate e pensare a quella bambina con la quale avevi giocato s… - NantachayM : RT @vogue_italia: Le nuove visiere per il sole firmate Dior ?? - joe_catanza : RT @paola140021: 'La Luna è un ladro arrogante, e il suo fuoco pallido lo ruba dal sole'. {William Shakespeare} ?? mia Cosa dire se non aug… -