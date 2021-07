See 2: il trailer e il poster della seconda stagione della serie con Jason Momoa e Dave Bautista (Di giovedì 29 luglio 2021) Jason Momoa e Dave Bautista sono i protagonisti del trailer e del poster di See 2, la seconda stagione della serie Apple TV+. See 2, in arrivo il 27 agosto su Apple TV+, ha ora un trailer e un poster che anticipano l'epico scontro tra i personaggi affidati a Jason Momoa e Dave Bautista. Nel video si assiste infatti a Baba Voss mentre affronta il proprio passato e suo fratello, situazione che dà vita a una ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 luglio 2021)sono i protagonisti dele deldi See 2, laApple TV+. See 2, in arrivo il 27 agosto su Apple TV+, ha ora une unche anticipano l'epico scontro tra i personaggi affidati a. Nel video si assiste infatti a Baba Voss mentre affronta il proprio passato e suo fratello, situazione che dà vita a una ...

