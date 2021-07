Pierre Gasly Ungheria | il pilota vuole rifarsi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 29 luglio 2021)ha ormai digerito la delusione per i danni tardivi alle gomme nel recente Gran Premio di Gran Bretagna. Non vede l’ora che arrivi la prossima gara in, che non sarà un gioco da ragazzi. IlAlphaTauririuscire a disputare un Gp al massimo delle sue potenzialità e non sprecare tempo prezioso per cercare di migliorare le sue prestazioni. Dovrà superare tutte le difficoltà per trovare la svolta tanto attesa. Red Bull: la power unit di Verstappen è salvaGp Bretagna: una gara difficile Per...