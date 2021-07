Napoli, Grimaldo potrebbe diventare una grande occasione di mercato (Di giovedì 29 luglio 2021) Un nuovo allenatore che vorrà perseguire vecchi propositi. In casa azzurra, l’arrivo di Luciano Spalletti (che ha sostituito Gennaro Gattuso in panchina) ha varato l’inizio di un nuovo corso sportivo che, nella prossima stagione, dovrà raggiungere vecchi obiettivi: la qualificazione alla Champions League. Un target che, vedendo la concorrenza agguerrita, sarà complicatissimo da perseguire: i partenopei, infatti, saranno inseriti in un lotto di sette squadre che si giocheranno i primi quattro posti per la “coppa dalle grandi orecchie”. Una posizione che, oltre al bel gioco, dovrà essere costruita dal calciomercato: il Napoli punta fortemente su Alejandro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Un nuovo allenatore che vorrà perseguire vecchi propositi. In casa azzurra, l’arrivo di Luciano Spalletti (che ha sostituito Gennaro Gattuso in panchina) ha varato l’inizio di un nuovo corso sportivo che, nella prossima stagione, dovrà raggiungere vecchi obiettivi: la qualificazione alla Champions League. Un target che, vedendo la concorrenza agguerrita, sarà complicatissimo da perseguire: i partenopei, infatti, saranno inseriti in un lotto di sette squadre che si giocheranno i primi quattro posti per la “coppa dalle grandi orecchie”. Una posizione che, oltre al bel gioco, dovrà essere costruita dal calcio: ilpunta fortemente su Alejandro ...

Advertising

LALAZIOMIA : As - Il Benfica mette Grimaldo in vendita, deve fare cassa! Napoli e Lazio piombano sul terzino ... - Cucciolina96251 : RT @FilippoRubu00: ??#Benfica, può essere l’anno della cessione di #Grimaldo ????? #Lazio e #Napoli sempre vigili sul terzino sinistro, il clu… - Cucciolina96251 : RT @guru_mercato: #Calciomercato, #Grimaldo andrà al #Napoli, la #Lazio non è interessata al terzino. Mi stupisco, in realtà neanche molto,… - msg_emanuele : RT @guru_mercato: #Calciomercato, #Grimaldo andrà al #Napoli, la #Lazio non è interessata al terzino. Mi stupisco, in realtà neanche molto,… - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli e #Lazio su #Grimaldo del #Benfica ?? Ecco quanto chiede il club portoghese #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomerca… -