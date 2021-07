LIVE Sinner-O’Connell 6-6, ATP Atlanta in DIRETTA: si va al tiebreak nel primo set (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Due set point per Sinner che attacca a rete con il rovescio. 5-4 Sinner! MINI-BREAK CON LA RISPOSTA VINCENTE DI DRITTO. 4-4 Ennesimo servizio vincente per l’australiano. 4-3 Sinner. Back in rete in risposta di O’Connell. 3-3 Scentra il rovescio Sinner, si gira in parità. 3-2 Sinner. Mini break con il passante di dritto deviato dal nastro per Jannik. 2-2 Drittone a sventaglio di O’Connell che sta giocando un’ottima partita. 2-1 Altro servizio perfetto di Sinner, più incisivo con ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 Due set point perche attacca a rete con il rovescio. 5-4! MINI-BREAK CON LA RISPOSTA VINCENTE DI DRITTO. 4-4 Ennesimo servizio vincente per l’australiano. 4-3. Back in rete in risposta di. 3-3 Scentra il rovescio, si gira in parità. 3-2. Mini break con il passante di dritto deviato dal nastro per Jannik. 2-2 Drittone a sventaglio diche sta giocando un’ottima partita. 2-1 Altro servizio perfetto di, più incisivo con ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sinner-O’Connell 0-0 Atp Atlanta 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-O’Connell #Atlanta #2021: - federtennis : I nostri azzurri impegnati in campo oggi, entrambi live su @SuperTennisTv ???? Kitzbuhel: ? 12:30 Mager ?? Altmaier p… - sportface2016 : #AtpAtlanta, esordio di #Sinner negli Stati Uniti. Segui il #LIVE con noi, aggiornamenti dalle ore 18.00. - livetennisit : ATP 250 Kitzbuhel e Atlanta: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 4. In campo Gianluca Mager e Jannik Sinner - livetennisit : ATP 250 Kitzbuhel e Atlanta: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3. In campo due azzurri. Sinner in campo sol… -