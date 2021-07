LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Sunisa Lee vince l’all-around! Andrade e Melnikova a 2 decimi! (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA: LEE vince IN VOLATA SU Andrade E Melnikova CHI È Sunisa LEE? CAMPIONESSA OLIMPICA ALL-AROUND Sunisa LEE LACRIME D’ORO, SIMONE BILES SUGLI SPALTI: IL COMMOVENTE PASSAGGIO DI CONSEGNE VIDEO GLI ESERCIZI DI Sunisa LEE PER LA VITTORIA REBECA Andrade: 3 CROCIATI ROTTI, POI LA MEDAGLIA OLIMPICA. SI MANGIA L’ORO, I COMPLIMENTI DI NADIA COMANECI MARTINA MAGGIO E ALICE D’AMATO IN TOP-20, ORA IL TIFO PER FERRARI: “VANESSA SVENTOLA IL TRICOLORE PER NOI” Grazie a tutti per averci seguito ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA: LEEIN VOLATA SUCHI ÈLEE? CAMPIONESSA OLIMPICA ALL-AROUNDLEE LACRIME D’ORO, SIMONE BILES SUGLI SPALTI: IL COMMOVENTE PASSAGGIO DI CONSEGNE VIDEO GLI ESERCIZI DILEE PER LA VITTORIA REBECA: 3 CROCIATI ROTTI, POI LA MEDAGLIA OLIMPICA. SI MANGIA L’ORO, I COMPLIMENTI DI NADIA COMANECI MARTINA MAGGIO E ALICE D’AMATO IN TOP-20, ORA IL TIFO PER FERRARI: “VANESSA SVENTOLA IL TRICOLORE PER NOI” Grazie a tutti per averci seguito ...

