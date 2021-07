Lista Pd quasi pronta: deadline fissata al 2 agosto (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – A poco più di due mesi dalle elezioni amministrative – se la data del 3 e 4 ottobre che filtra dal Viminale dovesse essere quella giusta – il Partito democratico di Roma accelera sulla chiusura della Lista per il Campidoglio. Il segretario cittadino Andrea Casu (già nella direzione dello scorso 23 luglio) ha fissato per il 2 agosto, convocando una riunione di direzione – che si terrà alle 18 nel comitato di Roberto Gualtieri, a Portonaccio – la deadline per la definizione dell’elenco dei candidati, almeno per quanto riguarda la maggior parte del lavoro da portare avanti per eventuali scremature: l’indicazione di massima per i ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – A poco più di due mesi dalle elezioni amministrative – se la data del 3 e 4 ottobre che filtra dal Viminale dovesse essere quella giusta – il Partito democratico di Roma accelera sulla chiusura dellaper il Campidoglio. Il segretario cittadino Andrea Casu (già nella direzione dello scorso 23 luglio) ha fissato per il 2, convocando una riunione di direzione – che si terrà alle 18 nel comitato di Roberto Gualtieri, a Portonaccio – laper la definizione dell’elenco dei candidati, almeno per quanto riguarda la maggior parte del lavoro da portare avanti per eventuali scremature: l’indicazione di massima per i ...

