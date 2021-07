Le cave di marmo di Salvioni e Bessi (Di giovedì 29 luglio 2021) Riveste un eccezionale carattere documentario la raccolta di una ventina di vedute delle cave di marmo di Carrara, eseguite tra il 1810 e il 1813 su carta a china acquarellata da Saverio Salvioni (1755-1833). «Diverse vedute, scriveva Salvioni, le quali per renderle sempre più interessanti, curiose e veridiche, ornai di figure, con le quali espressi tutte le operazioni meccaniche che usano i Carraresi nello scavo, nel trasporto e nel lavoro di questa bella pietra». Vi si possono osservare gli uomini … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 29 luglio 2021) Riveste un eccezionale carattere documentario la raccolta di una ventina di vedute delledidi Carrara, eseguite tra il 1810 e il 1813 su carta a china acquarellata da Saverio(1755-1833). «Diverse vedute, scriveva, le quali per renderle sempre più interessanti, curiose e veridiche, ornai di figure, con le quali espressi tutte le operazioni meccaniche che usano i Carraresi nello scavo, nel trasporto e nel lavoro di questa bella pietra». Vi si possono osservare gli uomini … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

