La Juventus affronta lo Shamrock Rovers – 29 luglio 2010 – VIDEO

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il 29la Juve disputa i preliminari di Europa League contro lo. In panchina c’era Gigi Del Neri Negli anni immediatamente successivi ai fatti di Calciopoli laha dovuto ricostruire passo dopo passo una squadra forte e competitiva e vide alcune stagioni di sofferenza. La Champions League nelera un puro miraggio: i bianconeri finirono settimi in classifica e il 29furono costretti adre il preliminare di Europa League contro lo...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juventus affronta

Il giornalista Mario Sconcerti, dalle colonne di calciomercato.com ,la questione Cristiano Ronaldo. "Ci sono una serie di indizi - dice - . Nell'ultima Juve di Allegri lui disse chiaramente ...... quelle che possono essere un fardello notevole per qualsiasi allenatore della. Allegri è un pragmatico e un ottimista. Cerca sempre la soluzione più pratica ai problemi che, senza ...TORINO - L’unico problema di Massimiliano Allegri è il tempo: perché avrà a disposizione solo due settimane per lavorare in modo organico, con la rosa al completo. Cioè dalla seconda settimana di agos ...Le trattative per il rinnovo tra Chiellini e la Juventus vanno avanti: da questa scelta dipenderà il rebuilding della difesa bianconera ...